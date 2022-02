12-Euro-Mindestlohn „Ich bin erstaunt, dass die Gewerkschaften so gelassen sind“

In Großbritannien haben konservative Regierungen 2016 und 2019 ebenfalls das eigentlich zuständige Expertengremium umgangen und den Mindestlohn angehoben. Lässt die Entwicklung dort Schlüsse darauf zu, was uns in Deutschland blüht?

Man muss vorsichtig sein, die höhere Arbeitslosigkeit im Vereinigten Königreich dem Mindestlohn anzulasten – die wirtschaftliche Entwicklung dort ist vom Brexit und von den Auswirkungen der Coronapandemie überlagert. Für Deutschland wird es darum gehen, diese Effekte auseinander zu halten, gerade für Branchen, die von der Pandemie hart getroffen sind. Vielleicht schließen Cafés und Restaurants und manche werden sagen, es lag an Corona. Aber eigentlich war der Auslöser der höhere Mindestlohn.



