140 Millionen Euro pro Stück Ukraine erwartet im Oktober erste Iris-T-Lieferung

Neben Iris-T will Deutschland auch ein modernes Ortungsradar sowie vier Mehrfachraketenwerfer liefern. „Endlich können wir dem Bundeskanzler Scholz von Herzen sagen: Danke!“, lobte Melnyk: „Jetzt kann man wirklich von einer Zeitenwende für die Ukraine sprechen. Wir hoffen auf weitere moderne Waffensysteme aus Deutschland“.



