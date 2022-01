15 Prozent für Großunternehmen Finanzminister Lindner will Mindeststeuer rasch einführen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die von den G20-Staaten beschlossene globale Mindeststeuer von 15 Prozent für Großunternehmen rasch in Deutschland umsetzen und dabei auf unbürokratische Regelungen achten. Im Gespräch mit der WirtschaftsWoche erklärte das Ministerium, man wolle zeitnah „einen nationalen Gesetzentwurf vorlegen, um die Regelungen zum 1. Januar 2023 einzuführen“. Zuvor werde man noch eine entsprechende EU-Richtlinie aus Brüssel abwarten und diese dann so umsetzen, dass die Regeln „gleichzeitig für die Unternehmen und die Verwaltung gut zu administrieren sind“.