18 statt 8 Euro? Kritik an Fernsehkosten-Reformplänen wächst

Das Wort Umlagefähigkeit klingt nach verstaubtem Bürokratendeutsch - und hat doch eine aktuelle Brisanz für Millionen Mieter. Es geht um Kabelfernsehkosten, die bisher vom Vermieter auf jeden Mieter „umgelegt“ werden können in der Nebenkostenabrechnung - grob gesagt acht Euro pro Monat werden fällig. Zahlen muss jeder, ob er will oder nicht - auch Fernsehverweigerer. Die Bundesregierung will dieses Konzept kippen. Stattdessen soll jeder Haushalt einen eigenen Vertrag abschließen mit dem Netzbetreiber. „Mieter sollen die Chance haben, ihren Anbieter selbst zu wählen“, erklärt das Bundeswirtschaftsministerium.