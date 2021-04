20.000 Betriebsärzte wollen loslegen „Wenn man kreativ ist, lässt sich eine sehr hohe Zahl Menschen impfen“

Wenn Sie jetzt als Betriebsärztin impfen würden und jemand käme skeptisch zu Ihnen – was würden Sie raten?

Ich würde immer zeigen, was dafür und was dagegen spricht. Die Vorteile überwiegen eindeutig.



Was muss die Politik tun, damit das Impfen bald auch bei Betriebsärzten passieren kann?

Wir brauchen überhaupt erst einmal ein Kontingent an Impfstoff. Und dann müsste uns diese Leistung bezahlt werden, so wie sie den Kollegen auch bezahlt wird, die Dienst in den Impfzentren leisten. Sonst können wir nicht starten.



