25 Jahre nach Solingen: Maas ruft zu mehr Zivilcourage im Kampf gegen Rechts auf

Bei einer zentralen Gedenkfeier in Düsseldorf äußerte sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zu dem Thema. Sie warnte vor Tabubrüchen von Rechtspopulisten, die in neue Gewalt ausarten könnte, sagte Merkel bei einer Gedenkfeier in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Rechtsextremismus gehöre keineswegs der Vergangenheit an.