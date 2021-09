25-Punkte-Plan: Wie Merkel und Laschet die Digitalisierung vorantreiben wollen

CDU und CSU haben einen 25-Punkte-Plan vorgelegt, um die Digitalisierung in Deutschland in der kommenden Legislaturperiode voranzutreiben. „Alles, was digital werden kann, soll digital werden. Alles, was standardisiert werden kann, soll standardisiert werden“, heißt es im Papier, das auf einer Veranstaltung mit Kanzlerin Angela Merkel und Unions-Kanzlerkandidat im Konrad-Adenauer-Haus am Montagabend vorgestellt wurde.