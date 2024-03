3 Minuten WiWo Adidas ausgeknockt, Seehandel in Not: Ihr Update am Abend

Der anhaltende Taurus-Streit in der Ampel wird nach Einschätzung von Norbert Röttgen (CDU) weitergehen. Bundeskanzler Olaf Scholz habe sich sogar in eine „Sackgasse manövriert“. In der Außenpolitik habe der Kanzler „ein Vakuum“ entstehen lassen, sagt Röttgen im WiWo-Interview.