3 Minuten WiWo Ampel-Zoff, Cannabis-Legalisierung und Wärmeplanung: Ihr Update am Abend

Der Streit in der Ampel erinnert WiWo-Reporter Daniel Goffart an den Kampf der Kleinsten im Sandkasten des Kindergartens: „Nimmst du mir mein Schäufelchen weg, nehme ich dir deins weg.“ Der Kindergärtner in Gestalt des Kanzlers stehe ratlos daneben – unfähig, das Gezerre und Geschrei zu beenden. „In der Pädagogik nennt man das wohl Erziehungsversagen, in der Politik Autoritätsverlust.“