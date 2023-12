3 Minuten WiWo Autobauer verspricht E-Auto-Prämie, Software AG verkauft Kerngeschäft, EU gegen X: Ihr Update am Abend

Die Bundesregierung hat mit ihren Streichungen in der Haushaltskrise Chaos verursacht. In der Sache spricht zwar einiges für die Streichungen in der Landwirtschaft und bei E-Autos. Doch die Regierung muss konsequenter handeln – und den Rotstift auch in den eigenen Häusern ansetzen, kommentiert WiWo-Redakteurin Cordula Tutt.