3 Minuten WiWo Benkos Probleme, das Siemens-Energy-Desaster und der geplatzte Traum von Frieden und Handel in Israel: Ihr Update am Abend

Die Reichweite von Twitter hatte in den Jahren vor dem Musk-Deal einen Schub erlebt – nicht zuletzt durch die Coronapandemie. Ab März 2020 stiegen die monatlichen Aufrufe der Webseite twitter.com laut Daten des Analysedienstleisters Similarweb rasant an. Ab dem Zeitpunkt der Übernahme durch Elon Musk im Oktober vergangenen Jahres nahmen die Besucherzahlen fast genauso rapide wieder ab, wie die Grafik zeigt. Lesen Sie hier die vollständige Analyse darüber, was in einem Jahr Twitter unter Elon Musk passiert ist – in mehreren Grafiken von WiWo-Redakteur Tobias Gürtler.