3 Minuten WiWo Boschs Wärmepumpen-Pläne, Webastos Jobabbau, Deutschlands Verbrenner-Liebe: Ihr Update am Abend

Was Rheinmetall-CEO Armin Papperger in den vergangenen Wochen an Highlights erlebte, reicht bei manchen Kollegen für ein halbes Managerleben. Da war etwa der Januar. Erst das Investmentseminar mit Top-Managern und Investoren aus der ganzen Welt. In der wohl luxuriösesten Konferenzzone von New York, dem Roof Top des St. Regis Hotel. Ein paar Tage später in Niedersachsen, auch nicht schlecht: Bundeskanzler Olaf Scholz, Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und viele Nato-Verteidigungsminister zu Besuch im Rheinmetall-Werk. Dann der nächste Großauftrag: 600 Millionen für neue Flugabwehrpanzer der Bundeswehr. Rheinmetall profitiert mehr als alle anderen vom Rüstungsboom. Doch: CEO Armin Papperger treibt den Konzern an seine Grenzen – und womöglich darüber hinaus.