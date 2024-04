3 Minuten WiWo China macht Druck, Wissing weicht aus: Ihr Update am Abend

Generalsekretär Xi Jinping verfolgt einen klaren Plan, China soll die Wirtschaft dominieren, die Welt sich um Peking und Shanghai drehen. 2049 soll es so weit sein, zum 100. Geburtstag der Volksrepublik, so will es die Parteiführung: China, allen anderen Nationen technologisch und ökonomisch überlegen, Herzkammer des Fortschritts, das politische Gravitationszentrum der Welt. Sein Ziel ist es, dass alle Handelspartner von China abhängiger sind als umgekehrt.