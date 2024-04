3 Minuten WiWo Der Westen fürchtet Netanjahu, Volkswagen startet Sparprogramm: Ihr Update am Abend

Der Bitcoin startet die neue Woche mit großen Verlusten. Am Montagmorgen notierte die Kryptowährung zuletzt bei rund 65.400 Dollar und damit gut sieben Prozent tiefer als noch am Freitag. Jetzt wiederholt sich ein Ereignis, das den Kurs in der Vergangenheit immer in die Höhe getrieben hat: das Halving. Was das genau bedeutet – und was Anleger erwartet.