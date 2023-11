3 Minuten WiWo Deutsche Asylpolitik, regionale Lebenshaltungskosten, Einzimmer-Millionär: Ihr Update am Abend

Deutschland 2023 – das ist ein Land, das die Wertschöpfung zu wenig wertschätzt. In Standortrankings geht es für Deutschland nur noch nach unten. Nur eines wächst: die Ungeduld der Weltmarktführer. Lesen Sie hier die Titelgeschichte des Sonderhefts zu den 450 heimlichen Weltmarktführern: We were the Champions.