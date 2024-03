3 Minuten WiWo Deutschlands Wasserstoff-Problem, Ende des Generationenvertrags: Ihr Update am Abend

Donald Trump befürchtet ein „Blutbad“ in der US-Autoindustrie aufgrund der chinesischer Konkurrenz. Deshalb kündigte er an, den Verkauf chinesischer Autos zu erschweren, sollte er Anfang November als US-Präsident gewählt werden. Seine Idee eines Schutzzolls von 100 Prozent wird China kaum schrecken. Denn die Volksrepublik weitet die Produktion nach Mexiko aus. Autoexporte aus dem Land sind zollfrei. Bereits jetzt gilt Mexiko als aufstrebende Autonation, die schon heute so viele Autos baut wie Deutschland (siehe Grafik), aber bis chinesische Autohersteller dort im großen Stil produzieren, dürften noch etliche Jahre vergehen, analysiert WiWo-Redakteur Martin Seiwert.