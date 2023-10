3 Minuten WiWo Dringender Deutschlandpakt, israelische Bodenoffensive und unbefristete Bahnstreiks: Ihr Update am Abend

Für viele ist die Öl- und Gaswirtschaft ein Feindbild. Die bittere Wahrheit ist aber: Die Welt wird das Öl noch brauchen – noch lange. Und die Nachfrage steigt und steigt. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel und die Angst vor einer Eskalation des Kriegs in der Region heizen die Ölmärkte weiter an. Die Wahrheit ist auch: Der weltweite Hunger nach bezahlbarer Energie ist so groß, dass erneuerbare Energiequellen ihn vorerst kaum stillen können.