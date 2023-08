3 Minuten WiWo Ende von Jako-o, Brief an Jan Marsalek und angriffslustige Chinesen: Ihr Update am Abend

von Svenja Gelowicz 09. August 2023

Li Auto auf der Messe Auto Shanghai im April Bild: REUTERS Bild:

Ein Brief an den flüchtigen Jan Marsalek, das Aus der traditionsreichen Kinderklamottenmarke Jako-o und der Angriff von Li Auto auf Volkswagen, BMW & Co.: Das müssen Sie heute Abend wissen.