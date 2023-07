3 Minuten WiWo Erdogan pokert, Klinikpersonal darf hoffen – und Pfennigfuchser müssen sich umstellen: Ihr Update am Abend

Im vergangenen Jahr bezogen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gut 1,8 Millionen Personen Elterngeld, die Mehrzahl davon Frauen (knapp 1,4 Millionen). Der durchschnittliche monatliche Anspruch auf Elterngeld betrug insgesamt durchschnittlich 924 Euro. Übrigens: Am höchsten war der Anteil der Väter an allen Leistungsbeziehenden von Elterngeld im Jahr 2022 in Sachsen.