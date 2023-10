3 Minuten WiWo Frage an Uniper, E-Autos aus China, geschönte Bilanzen: Ihr Update am Abend

Nur schöner Schein: Das Ebitda an sich ist schon anfällig für kosmetische Eingriffe. Viele Unternehmen hübschen es aber noch weiter auf. Investmentlegende Warren Buffett kritisierte das bereits vor gut zwei Jahrzehnten – vor allem das Ausklammern von Abschreibungen: „Die Erwähnung des Ebitda lässt uns erschaudern – denkt das Management, dass die Zahnfee für Investitionsausgaben zahlt?“, sagte er damals. Wie kreativ sich das Ebitda auch noch bereinigen lässt, zeigte About You im ersten Quartal des Geschäftsjahres.