3 Minuten WiWo Großer Gehaltsreport, Industriestrompreis, Preissturz am Immobilienmarkt: Ihr Update am Abend

Der Druck am Immobilienmarkt hält an. Neue Zahlen zeigen nun, dass die Preise für Häuser und Wohnungen wieder stärker fallen. Welches Segment am stärksten betroffen und wie stark der Preisrutsch jeweils in den sieben Metropolen ist, erklärt WiWo-Redakteur Philipp Frohn anhand von Infografiken.