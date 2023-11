3 Minuten WiWo Grupps Rückzug, Kaviar Gauche in Schwierigkeiten und Chinarisiko für Unternehmer: Ihr Update am Abend

Die Zahl der Depressionen steigt seit Jahren stark an. Der Anstieg wirkt auf den ersten Blick dramatisch: Die Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen sind in den vergangenen zehn Jahren um fast 50 Prozent gestiegen. So kamen im vergangenen Jahr 301 Arbeitsunfähigkeitstage auf 100 Versicherte der DAK, wie ein Report der Versicherung zeigt. Anders ausgedrückt: Durchschnittlich drei Tage fehlte jeder Arbeitnehmer in Deutschland im Jahr 2022 wegen einer psychischen Erkrankung. 2012 waren es noch zwei Tage. Warum es dennoch positives zu vermelden gibt, hat WiWo-Redakteur Leonard Knollenborg aufgeschrieben – ein detailreicher Blick auf die Erkrankung.