3 Minuten WiWo IAA der Chinesen, Ärger bei Vodafone, Probleme mit der Karte: Ihr Update am Abend

Die Solidarität mit Hubert Aiwanger in der Flugblatt-Affäre zeigt: „Das Bürgerliche“ entgleist in Deutschland auch abseits der AfD und ostdeutschen Bundesländern – darf auch in Bayern wieder hässlich und verächtlich sein. Willkommen in der Bierzelt-Republik, schreibt Dieter Schnaas.