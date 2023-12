3 Minuten WiWo Japans Ramschhäuser, Immobilien-Optimismus, Bullenmarkt 2024: Ihr Update am Abend

Die chinesische Führung will die Grundlage der Wirtschaft verändern und ein neues Wachstumsmodell etablieren. Doch das braucht Zeit: Bitterkeit statt Boom dürfte so auch das Motto für 2024 lauten. Wie es um die Volksrepublik steht – und was für das kommende Jahr zu erwarten ist, analysiert China-Korrespondent Jörn Petring.