3 Minuten WiWo Japans Senioren, Spitzenrating AAA und Fresenius: Ihr Update am Abend

Nach dem Putsch weht in Niger auch die Flagge Russlands. Im Hintergrund strebt die Gruppe Wagner bereits nach der Kontrolle. Und scheint ihr Geschäftsmodell nach dem gescheiterten Putsch in Russland zu konsolidieren: Laut des US-Think-Tanks Atlantic Council hat es dabei mittlerweile offenbar eine Neuaufstellung im „African business“ der Söldnergruppe gegeben: Lesen Sie die Details in der Analyse von Politikredakteur Max Biederbeck.