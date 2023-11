3 Minuten WiWo Jeder gegen jeden bei Siemens, Benkos Abstieg, KI-Rückkehr der Beatles: Ihr Update am Abend

Die Ereignisse überschlagen sich gerade in René Benkos Unternehmensgruppe: Wichtige Sportbeteiligungen in der Handelssparte mussten Insolvenz anmelden. Beachtliche Abschreibungen auf Immobilienwerte belasten Signas Kerngeschäft, die hohen Schulden lassen sich nicht mehr so einfach refinanzieren. Galeria hat mittlerweile ein Insolvenzverfahren hinter und neue Probleme vor sich. Und die Gesellschafter werden nervös, mit Beraterlegende Roland Berger hat ein erster Anteilseigner die Reißleine gezogen. Melanie Bergermann, Volker ter Haseborg und Henryk Hielscher zeichnen in dieser Geschichte den tiefen Fall des René Benko nach.