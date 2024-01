3 Minuten WiWo Kämpfende Wirtschaft, düstere Weltlage, deutsche Batterieforschung am Ende: Ihr Update am Abend

Es war der Höhepunkt der Bauernproteste: Am Montag haben sich Tausende Bauern mit Traktoren zur Großdemonstration in Berlin getroffen. Landwirt Toni Wollschläger aus dem bayerischen Pottenau war bei den Bauernprotesten dabei – obwohl es ihm wirtschaftlich gut geht. Was er der Ampel vorwirft, welche Perspektive er sieht und wie viel Umsatz Wollschläger erwirtschaftet, hat WiWo-Redakteur Volker ter Haseborg aufgeschrieben.