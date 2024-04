3 Minuten WiWo Käufer für Galeria, Deutsche haben keinen Bock auf Arbeit: Ihr Update am Abend

Menschen, die ihren Job lieben, sind ein Geschenk für ihre Arbeitgeber, die Volkswirtschaft, den Wohlstand der Nation: gewissenhaft, engagiert, motiviert, zufrieden, volle Kraft voraus. Selbstverständlich sind sie längst nicht mehr. 56 Prozent der Arbeitnehmer würden ihren Job sofort an den Nagel hängen, wenn sie finanziell nicht auf ihn angewiesen wären, zeigt eine Befragung der Versicherung HDI; 48 Prozent würden in Teilzeit wechseln, wenn der Arbeitgeber es erlaubte. 81 Prozent der Beschäftigten träumen von der Viertagewoche. Mehr Freude an der Arbeit lässt sich nicht verordnen. Aber wecken und vermitteln – im Berufsalltag. Hier sind Führungskräfte gefragt, mehr denn je: als vorgesetzte Motivationskünstler und Sinnstifter vom Dienst. Wie das geht? Ein Report in sechs Ratschlägen.