3 Minuten WiWo Kanzler keilt aus, Würth schreibt Brandbrief, Chip-Aktien-Geheimtipp: Ihr Update am Abend

von Sebastian Schug 19. März 2024

Messestand der AMS Osram Gruppe auf der Electronica Messe in München. Bild: imago images Bild:

Wie denkt Unternehmer Reinhold Würth über die AfD? Wie können Sie doch noch vom Chip-Boom an der Börse profitieren? Und was entgegnet Kanzler Olaf Scholz seinen Kritikern in der Taurus-Debatte? Das müssen Sie heute Abend wissen.