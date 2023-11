3 Minuten WiWo Klatsche für die Grünen, Chef-Dämmerung bei Siemens, Edeka gegen Kellog: Ihr Update am Abend

Für viele Deutsche ist Norwegen ein Sehnsuchtsland. Reich an Öl und Erdgas, stark bei erneuerbaren Energien. Ein wohlhabendes Land, das von Krisen weitgehend verschont zu bleiben scheint und mit seinem staatlichen Ölfonds für kommende Generationen vorsorgt, während deutsche Politiker immer wieder an der Aktienrente scheitern. Aber: Auch in Norwegen ist nicht alles rosig. Die norwegische Landeswährung hat deutlich abgewertet. Das schmerzt die Norweger, bereitet der Notenbank Probleme – und hat Folgen für Anleger aus dem Euroraum.