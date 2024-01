3 Minuten WiWo Krise der Autozulieferer, Kuhhandel mit Raketen, Auswirkungen des EZB-Entscheids: Ihr Update am Abend

Die deutsche Zulieferindustrie steht vor der Wahl, so scheint es: bleiben und untergehen. Oder gehen und überleben. Sie flüchtet in Länder mit niedrigeren Löhnen, niedrigeren Mieten, niedrigeren Energiepreisen. Branchengrößen wie Bosch, ZF und Continental streichen Stellen, schließen Werke, verlagern Standorte. Was bleibt von Deutschlands Premiumbranche?