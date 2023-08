3 Minuten WiWo Lars Windhorst, Donald Trump, Wohnmobilbauer: Ihr Update am Abend

Die Zahl der Beschäftigten in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen aus dem Ausland wächst deutlich. Bei Ingenieuren kletterte der Ausländeranteil in Deutschland zwischen 2012 und 2022 von 6 auf 10,5 Prozent. Dabei gibt es regional große Unterschiede. In Berlin ist der Anteil ausländischer Fachleute besonders hoch (19 Prozent), in Mecklenburg-Vorpommern eher gering (3,9 Prozent), wie eine exklusive Auswertung zeigt. Dass internationale Großunternehmen den Trend verstärken, zeigt das Beispiel des Tesla-Werks in Grünheide im Landkreis Oder-Spree.