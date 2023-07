3 Minuten WiWo Lebenszeichen von Marsalek, Siesta ist von gestern und die Schufa bald noch mächtiger: Ihr Update am Abend

Warum legen Anlegerinnen und Anleger bevorzugt Geld in heimische Unternehmen an und diversifizieren nicht stärker? Wie kommt es, dass Prognosefähigkeiten oftmals falsch eingeschätzt und Renditeerwartungen dann meilenweit verfehlt werden? Die Antworten geben Florian Wedlich und Martin Sauermann in der WiWo-Kolumne „Verkehrte Finanzwelt“.