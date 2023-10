3 Minuten WiWo Lohnende Frührente, Zweifel an Benko und Einbruch bei Immobilienkrediten: Ihr Update am Abend

Eine Spezialregel des Rentenrechts dürfte dieses Jahr zu mehr Anträgen auf eine abschlagspflichtige Frührente („Rente mit 63“) führen. Denn der vorzeitige Rentenstart mit paralleler Weiterarbeit kann dieses Jahr für viele, die eigentlich erst in den nächsten Jahren regulär in Rente gehen würden, finanziell attraktiver sein – über die ganze Lebensdauer gerechnet. Rentenberater zeigen, wie Sie sich per Kombiantrag bis zu 2000 Euro Vorteil sichern können.