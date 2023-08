3 Minuten WiWo Mietenstopp schadet Mietern, BYD prescht vor, Vererben ohne Steuern: Ihr Update am Abend

von Kristina Antonia Schäfer 28. August 2023

Der chinesische Autobauer BYD hat große Pläne. Bild: AP Bild:

Was sind die Pläne für die endlich durchgewunkene Kindergrundsicherung? Was plant BYD mit Jabil? Was steckt hinter einer Gesetzeslücke, die Vermögensübertrag ohne Steuern ermöglicht? Das müssen Sie heute Abend wissen.