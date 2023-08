3 Minuten WiWo Nächste Immobilien-Insolvenz, Audis Chefwechsel, Russlands Wirtschaft: Ihr Update am Abend

Die Auswertung von Workflex zeigt, wie viel Workation deutsche Unternehmen anbieten. Die meisten Tage bieten demnach Idealo und die Internationale Hochschule an: 183 und 182. Diese Zahlen sind keinesfalls zufällig gewählt. Arbeitet jemand mehr als 183 Tage im Jahr in einem anderen Land, greift die Lohnsteuerpflicht nicht mehr in Deutschland, sondern im Land der Workation.