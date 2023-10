3 Minuten WiWo Nahost-Konflikt, insolvente Bauträger, MeToo in deutschen Büros: Ihr Update am Abend

Seit der Wende 1991 ist Polens Wirtschaft – mit Ausnahme des Pandemiejahres 2020 – im Schnitt um mehr als vier Prozent pro Jahr gewachsen, zuletzt um 5,1 Prozent in 2022. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in Polen inzwischen höher als in Griechenland. Zu verdanken ist das auch einer Klasse von polnischen Unternehmern, die das Wachstum mit Fleiß und Kreativität befeuern.