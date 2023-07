3 Minuten WiWo Nervöse Autoindustrie, teure Baukredite und ungelöste China-Fragen: Ihr Update am Abend

Es ist nicht weniger als eine Sensation: Die Bundesnetzagentur hat bei der Versteigerung von vier Flächen für Windparks in Nord- und Ostsee mit einer Gesamtkapazität von 7 Gigawatt ein Ergebnis von 12,6 Milliarden Euro erzielt. Den Zuschlag erhielt für zwei Flächen in der Nordsee der Ölriese BP mit der Firma BP OFW Management, für eine Fläche in der Nordsee und eine Fläche in der Ostsee erhielten Firmen den Zuschlag, hinter denen der Ölriese Total steht (North Sea OFW und Baltic Sea OFW). Die Windparks sollen bis 2030 gebaut sein. Für Stromkunden ist es eine gute Nachricht, denn 90 Prozent der Erlöse will die Netzagentur einsetzen, um Stromkosten zu senken. Darüber hinaus fließen jeweils 5 Prozent in den Meeresnaturschutz und die Förderung einer umweltschonenden Fischerei. Florian Güßgen über die Versteigerung.