3 Minuten WiWo Neues vom Wagner? Und jetzt Winterkorn? Stabilität in Gefahr? Ihr Update am Abend

Anleihen könnten in nächster Zeit Aktien in den Schatten stellen. Sie bringen derzeit teilweise zweistellige Renditen. Innerhalb eines Fonds sind diese zudem relativ sicher. Mit einem Totalverlust im Fonds oder ETF müssen Anleger nicht rechnen. Viele europäische Großanleger haben in diesem Jahr deshalb schon bei Rentenfonds und Anleihe-ETFs zugegriffen. 92,4 Milliarden Euro flossen ihnen seit Jahresbeginn europaweit netto zu. Doch Anleger, die auf steigende Ausschüttungen und Kursgewinne spekulieren, müssen einige Fallstricke beachten. Diese 5 Dinge sollten Sie wissen.