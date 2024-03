3 Minuten WiWo Österreich lehnt Signa-Sanierungsplan ab, Streit am Mobilfunkmarkt: Ihr Update am Abend

Gesundheitsminister Karl Lauterbach tritt mit seiner Großreform für die Krankenhäuser an. Doch die wichtigsten Antworten für die Versorgung liefert sie nicht, von der es in Städten zu viel, auf dem Land zu wenig und insgesamt einiges von geringer Qualität gibt, kommentiert WiWo-Redakteurin Cordula Tutt – und kritisiert zudem die fehlende Ehrlichkeit in der Kommunikation.