3 Minuten WiWo Politisches Überleben in den USA und Baby-Flaute in Frankreich: Ihr Update am Abend

von Theresa Langwald-Došenović 23. Januar 2024

Weniger Geburten in Frankreich: Unser Nachbarland schielt inzwischen nach Deutschland Bild: dpa Bild:

Vor der Vorwahl in New Hampshire gehen die Kandidaten der Republikaner in die Vollen. In Frankreich sinkt überraschend die Geburtenrate. Schickt Deutschland bald Kriegsschiffe ins Rote Meer? Das ist heute Abend wichtig.