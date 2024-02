3 Minuten WiWo Scholz als Treiber, Commerzbank-Duell und teures Deutschland: Ihr Update am Abend

Unser Podcast Chefgespräch ist wieder da – ein bisschen anders, mit neuen Ideen und natürlich neuen Gästen! Varinia Bernau und Konrad Fischer diskutieren im Wechsel mit den wichtigsten Familienunternehmern, Top-Managerinnen und CEOs Deutschlands, wie es in der aktuellen Situation gelingt, erfolgreich ein Unternehmen zu führen – und wie sie selbst erfolgreich wurden. Dabei geben die Gäste faszinierende und unterhaltsame Einblicke in ihr Leben – als Inspiration für Ihren Karriereweg. In der ersten neuen Folge ist Tesa-Chef Norman Goldberg zu Gast. Er erzählt im Podcast, welche geopolitischen Risiken es derzeit für ein weltweit agierendes Unternehmen gibt, wie Tesa damit umgeht – und was ihm in schwierigen Situationen als Chef Halt gibt. Sie finden den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und auf wiwo.de/chefgespraech. Lassen Sie uns gerne Feedback da, wie Ihnen der Podcast gefällt: Per E-Mail an chefgespraech@wiwo.de