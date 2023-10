3 Minuten WiWo Schwache Industrie, Außenminister in Kiew – und ein Grund zum Jubeln: Ihr Update am Abend

Die Banken hätten von der unkonventionellen Geldpolitik in den vergangenen Krisenjahren erheblich profitiert, sagt Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann im von Silke Wettach geführten Interview. Seine Schlussfolgerung: „Sollten wir in Zukunft erneut zu vergleichbaren Maßnahmen gezwungen sein, brauchen wir dazu Reserven in unserer Bilanz.“ Und da müssten die Banken mit Einlagen ran.