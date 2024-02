3 Minuten WiWo Solar-Aus in Sachsen, Lufthansa baut um, Ende des Steuer-Splittings: Ihr Update am Abend

Am Freitagmorgen hat Meyer Burger verkündet, im März seine Produktion von Solarmodulen in Freiberg in Sachsen einzustellen. Soll die Ampel dem Schweizer Unternehmen wirklich Steuergeld hinterherwerfen? Ja, denn Deutschland muss in der Solarindustrie mit China und den USA mithalten können. Das sollte auch die FDP einsehen. Ein Kommentar von Florian Güßgen.