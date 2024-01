3 Minuten WiWo Solarindustrie, Nullrunde beim Bürgergeld, Tesla-Rückruf: Ihr Update am Abend

von Angelika Melcher 26. Januar 2024

Bundesfinanzminister Christian Lindner Bild: imago images Bild:

Gelingt Deutschland die Sonnenwende in der Energieversorgung? Wieso werden in den USA 200.000 Tesla zurückgerufen? Und was plant Christian Lindner beim Bürgergeld? Das ist heute Abend wichtig.