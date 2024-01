3 Minuten WiWo Staat treibt Mieten, Trump dominiert Iowa, „Economist“ seziert Scholz: Ihr Update am Abend

Ausbau ohne Wumms: Von 7,2 Millionen ausgewiesenen Glasfaseranschlüssen der Deutschen Telekom sind nur eine Million aktiviert. Es ist eine merkwürdige Diskrepanz. Warum monetarisiert die Telekom ihr Investment in die Zukunft nicht stärker? Hat sie es in Wirklichkeit gar nicht so eilig? Sind die vielen Millionen potenziellen Anschlüsse vielmehr eine geschickte Finte, als Innovationstreiber dazustehen und zugleich die bestehende Vormachtstellung des Konzerns in anderen Teilen des Netzes zu zementieren? Diese Vermutung zumindest legt eine Detailanalyse der Daten zum Telekommunikationsmarkt nahe.