3 Minuten WiWo Steigende Immobilienpreise, Krise in China und ein Comeback: Ihr Update am Abend

Bierkonzerne hatten zuletzt mit hohen Rohstoffkosten und sinkendem Konsum zu kämpfen. Wegen der höheren Preise tranken Verbraucher weniger Bier. So war es auch in Deutschland. Mit 19 Milliarden Euro setzten Brauereien im vergangenen Jahr zwei Milliarden Euro weniger um als 2019, also vor Beginn der Coronapandemie. In diesem Jahr hat sich Lage wieder stabilisiert. Carlsberg und Heineken gehören zu den Top Fünf der Bierbrauer weltweit – und sie zeigten zuletzt eine höchst unterschiedliche Entwicklung. Das Duell der Bierkönige gewinnen die Dänen. Aus Anlegersicht ist Carlsberg auch künftig die bessere Wahl.