3 Minuten WiWo Tesla gegen BYD, Hoffnung für Immobilienkäufer und Deutschlands KI-Gründer: Ihr Update am Abend

Der Umbruch am Immobilienmarkt hat nicht nur Käufer und Verkäufer kalt erwischt, auch Makler sind betroffen. So musste McMakler in drei Entlassungswellen Hunderten Mitarbeitern kündigen, in der jüngsten Finanzierungsrunde halbierte sich die Bewertung des Unternehmens auf 400 Millionen Euro. Davon will sich Chef Felix Jahn aber nicht unterkriegen lassen. Im Interview mit der WirtschaftsWoche spricht er darüber, wie Immobilienverkäufer auch heute noch hohe Kaufpreise erzielen können. Und warum nach der Zinswende weiterhin ein guter Zeitpunkt sei, ein Haus zu kaufen. „Wer jetzt eine Immobilie kauft, kommt auf lange Sicht günstiger weg. Im eigenen Haus lebt man vielleicht für immer – mit den Zinsen lebt man nur relativ kurz.“