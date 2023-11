3 Minuten WiWo Teurer Müll, Benkos Rückzug, Sorgen bei ZF und VW: Ihr Update am Abend

Die USA stehen Israel bei, der Ukraine ebenfalls, womöglich bald Taiwan oder den Philippinen. Wie lange schaffen die Vereinigten Staaten das noch – militärisch und politisch? Denn: Allein nach Kiew hat Washington seit Beginn des russischen Angriffskrieges Unterstützung in Höhe von rund 76 Milliarden Dollar geschickt, einen großen Teil davon in Form von Waffen. Und: Mittlerweile leeren sich auch in den Lagern der US-Army die Bestände, da die Produktion oft mit dem Verschleiß der Ukrainer nicht mithalten kann, schreibt US-Korrespondent Julian Heißler.