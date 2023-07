3 Minuten WiWo Tod des Getreide-Abkommens, Amazons Deutschland-Pläne und Zoff um Birkenstock-Schuhe: Ihr Update am Abend

von Stephan Happel 17. Juli 2023

Kornkammer Europas: Ein Mähdrescher erntet Getreide auf einem Feld in der Region Odessa im Süden der Ukraine. (Archivaufnahme 2022) Bild: dpa Bild:

Russland hat das Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine gestoppt – was nun? Warum verschwinden Birkenstock-Schuhe aus vielen Läden? Und was plant Amazon in Deutschland? Das müssen Sie heute Abend wissen.